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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кремлев: IBA должна защищать тренеров, боксеров и национальные федерации

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация должна защищать тренеров, боксеров и национальные федерации.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу в Стамбуле на внеочередном конгрессе IBA Кремлев был переизбран на новый срок. Он остался единственным кандидатом после того, как Бориса ван дер Фёрста из Нидерландов сняли с выборов.

«Мы должны следовать правилам, мы не должны их нарушать и должны защищать самое важное, что у нас есть — тренеров, спортсменов и национальные федерации. Не хочу, чтобы в нашей спортивной организации были политические дискуссии. Я хотел бы, чтобы мы понимали, что IBA — это спортивная организация, которая развивает бокс. Для национальных федераций IBA — это организация, которая должна их поддерживать и помогать им. Наша система очень проста. Все начинается с тренеров, потом боксеры. Благодаря им у нас есть такой прекрасный вид спорта. Все мы сегодня должны понимать, что мы их защищаем», — приводит слова Кремлева Inside the Games.

«В течение 18 месяцев я лично посетил более 50 стран. Знаю ситуацию во многих странах изнутри. Для тех, кто еще не установил прямой контакт, позвольте мне поговорить с вами. Мы хотим одновременно открывать академии по всему миру. Это не просто слова. Я надеюсь, что мы сможем выступить единым фронтом и не будем придираться к словам. Ваша поддержка очень важна для меня. Как вчера упомянул наш ирландский коллега (Доминик О’Рурк), здесь много бюрократии и мало спорта. Нам нужно больше заниматься боксом, поэтому мы здесь и принимаем решения», — добавил глава организации.

Кремлев в феврале 2017 года занял пост генерального секретаря Федерации бокса России, в ноябре 2018 года вошел в исполком IBA, а в феврале 2019 года возглавил комиссию организации по маркетингу. В декабре 2020 года он был избран президентом IBA.

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