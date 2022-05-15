Боксер Сергей Ковалев победил Тервела Пулева в первом бою после 2,5-летнего перерыва

Начало поединка было отложено больше чем на полтора часа из-за задержки предшествовавшего боя между братом Пулева Кубратом и американцем Джерри Форрестом ввиду разногласий по поводу перчаток. Болгарин одержал победу решением судей.

Ковалев в последний раз до этого выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Российский боксер не выступал из-за проблем с законом и допингом. В 2020 году он был приговорен к трем годам условно за сексуальные домогательства и избиение. А в январе 2021 года его допинг-тест перед поединком с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана дал положительный результат, россиянин был временно отстранен от выступлений и возобновил карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов.

Ковалеву 39 лет, он был чемпионом мира по версиям WBO, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету теперь 35 побед (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. Он дебютировал в первом тяжелом весе.