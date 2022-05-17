«Между нами только ненависть»: Цзю вызвал американца на бой

Чарло является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее американец оскорбил Цзю, который является обязательным претендентом на пояс WBO, и заявил, что австралийцу рано проводить с ним поединок.

«Он (Чарло) очень неуважительный человек, так что заткните его. Он мне всё равно не нравится. Думаю, наш бой хорошо продастся, потому что между нами только ненависть. Если тебе нужен партнер по танцам, я здесь. Я здесь, чтобы попытаться вывести тебя. Я всегда заинтересован. Я обязательный претендент. У него есть несколько месяцев, чтобы принять решение, или он освободит пояс. Сражайся со мной или отдай пояс — вот и всё», — цитирует Цзю BoxingScene со ссылкой на Fox Sports.

По мнению менеджера Джорджа Роуза, который представляет интересы австралийского боксера, в команде Чарло не хотят драться с Цзю, потому что он является самым опасным боксером в первом среднем весе.

«Мне нравится, что (Чарло и его команда) притворяются, что не знают Тима, но когда (Чарло) заявляет, что Тим не заслуживает поединка с ним, он говорит это, потому что не хочет драться с Цзю, потому что он является самым опасным парнем в первом среднем весе», — сказал Роуз.