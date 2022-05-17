СМИ: профессиональный боксер умер во время боя, упав перед началом раунда

Трагедия произошла в воскресенье, а Мюнхене во время боя в полутяжелом весе с представителем Уганды Хамзой Вандерой. Перед началом третьего раунда 38-летний спортсмен упал на настил. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать его на месте, а затем госпитализировала, однако спасти Ямака не удалось.

Причиной смерти назван сердечный приступ. Отмечается, что около 50 болельщиков на стадионе мешали работе бригады медиков, из-за чего на арену прибыли более 15 патрулей и специальный отряд полиции. Правоохранительные органы заявили Bild, что фанаты и команда Ямака мешали работе медиков, однако тренеры боксера опровергли эту информацию.

«Это было не так! Зрители оказали первую помощь до прибытия медиков, которые попытались спасти Ямака. Это чушь. Мы сами демонтировали канаты, чтобы медикам было легче добраться. Наш брат погиб на ринге. Полиция была очень агрессивна, кричала на нас», — заявили в команде.