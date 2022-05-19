«Он будет обескуражен». Чемпиону мира предсказали проблемы в бою с Алимханулы

«Андраде любит заканчивать свои бои на тихой волне. Жанибек не такой, если начал охотиться, ему надо добить свою добычу. Андраде не привык, чтобы его настолько изнуряли. Здесь так не получится, Жанибек молодой парень, он может хороший темп держать. Я даю больше шансов Алимханулы в этом бою, если он состоится. Потому что Андраде давно не получал такую трепку. В поединке с Жанибеком он будет немножко обескуражен. Если, конечно, он это не понимает сам, если он понимает и действительно подойдет с очень жестким настроем, то бой выдастся очень крутой, тогда я даю 50 на 50», — сказал Акавов.