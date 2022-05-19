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19 мая, источник: Vesti.kz

«Он будет обескуражен». Чемпиону мира предсказали проблемы в бою с Алимханулы

Российский боксер Артур Акавов в интервью YouTube-каналу «Спорт Шредингера» оценил шансы казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы против действующего чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, если их поединок состоится в ближайшем будущем.

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Источник: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Алимханулы ожидает бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO с британцем Дэнни Дигнумом. Он состоится в Лас-Вегасе (США) утром 22 мая по времени Нур-Султана.

«Андраде любит заканчивать свои бои на тихой волне. Жанибек не такой, если начал охотиться, ему надо добить свою добычу. Андраде не привык, чтобы его настолько изнуряли. Здесь так не получится, Жанибек молодой парень, он может хороший темп держать. Я даю больше шансов Алимханулы в этом бою, если он состоится. Потому что Андраде давно не получал такую трепку. В поединке с Жанибеком он будет немножко обескуражен. Если, конечно, он это не понимает сам, если он понимает и действительно подойдет с очень жестким настроем, то бой выдастся очень крутой, тогда я даю 50 на 50», — сказал Акавов.

Напомним, 21 мая Андраде должен был провести бой с британцем Заком Паркером за временный титул WBO во втором среднем весе, но он был отменен.

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