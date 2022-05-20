Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
Эдмонтон
32
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Акрон
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Краснодар-2
Спартак-2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Дания
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
США
Швеция
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
15:00
Балтика
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
15:00
Торпедо
Кубань
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Австрия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
20.05
Райо Вальекано
Леванте
24
Футбол. Зарубежный
20.05
Реал
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
20.05
Торино
Рома
03
Футбол. Премьер-лига
17:00
Арсенал Т
Урал
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
Сочи
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
17:00
Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
Уфа
Футбол. Премьер-лига
17:00
Химки
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
Болонья
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Казахстан
Словакия
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Латвия
Австрия
Б
43
Футбол. Зарубежный
18:30
Валенсия
Сельта
Все события
Фоторепортажи
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
20 мая, источник: Vesti.kz

Спарринг-партнер «Канело» из Казахстана отказался от титульного боя. Подробности

Спарринг-партнер чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57−1−2, 39 КО) казахстанец Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО) рассматривался в качестве одного из кандидатов на бой за «вакантный» титул чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

По информации источника, в команду боксера поступали предложения о проведении поединка с действующим обладателем титула британцем Заком Паркером (22−0, 16 КО). Сам казахстанец находится на восьмом месте в рейтинге организации.

Между тем представители Ербосынулы заявили, что сейчас сосредоточены на продвижении по линии WBA. «Айдос сконцентрирован на предстоящем чемпионском бое. Он готов ко встрече с Давидом Моррелом. Нас интересует титул WBA, но мы не упускаем из внимания и другие организации», — отметили в команде боксера.

Отметим, что казахстанец провел учебно-тренировочный сбор в Сан-Диего, где помог «Канело» в подготовке к бою за титул WBA в полутяжелом весе с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО), который состоялся в Лас-Вегасе и завершился сенсационным поражением мексиканца.

Весной казахстанец должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО), но за неделю до встречи заболел коронавирусом и поединок отменили. Делами Ербосынулы занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь