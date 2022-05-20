Спарринг-партнер «Канело» из Казахстана отказался от титульного боя. Подробности

По информации источника, в команду боксера поступали предложения о проведении поединка с действующим обладателем титула британцем Заком Паркером (22−0, 16 КО). Сам казахстанец находится на восьмом месте в рейтинге организации.

Между тем представители Ербосынулы заявили, что сейчас сосредоточены на продвижении по линии WBA. «Айдос сконцентрирован на предстоящем чемпионском бое. Он готов ко встрече с Давидом Моррелом. Нас интересует титул WBA, но мы не упускаем из внимания и другие организации», — отметили в команде боксера.

Отметим, что казахстанец провел учебно-тренировочный сбор в Сан-Диего, где помог «Канело» в подготовке к бою за титул WBA в полутяжелом весе с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО), который состоялся в Лас-Вегасе и завершился сенсационным поражением мексиканца.