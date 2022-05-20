Алимханулы обратился к фанатам перед титульным боем

Он разделит ринг с британцем Дэнни Дигнумом (14−0−1, 8 KO). Титульный поединок за вакантный пояс «временного» чемпиона WBO в среднем весе пройдет в Лас-Вегасе 22 мая по времени Нур-Султана. Соперники провели дуэль взглядов и выступили на пресс-конференции, а WBO выпустила официальный документ.

«Дорогие болельщики! Спасибо за поддержку! Вы наша команда! Вы наши доброжелатели! Ваши слова поддержки — дополнительная сила для нас! Будем творить историю! Наступила эра казахского стиля!» — говорится в его сообщении.