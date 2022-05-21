Алимханулы оказался тяжелее соперника по титульному бою
Казахстанец Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) и британец Дэнни Дигнум (14−0−1, 8 KO) прошли взвешивание перед боем в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) и британец Дэнни Дигнум (14−0−1, 8 KO) прошли взвешивание перед боем в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вес Алимханулы перед боем составил 160 фунтов (72,57 килограмма), Дигнум показал 159 фунтов (72,12). Оба уложились в лимит среднего веса (72,6).
Противостояние за вакантный пояс «временного» чемпиона WBO в среднем весе пройдет 22 мая по времени Нур-Султана.
«Не ожидайте, что дело дойдет до подсчета очков», — прозвучало перед боем.