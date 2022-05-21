Алимханулы оказался тяжелее соперника по титульному бою

Вес Алимханулы перед боем составил 160 фунтов (72,57 килограмма), Дигнум показал 159 фунтов (72,12). Оба уложились в лимит среднего веса (72,6).

Противостояние за вакантный пояс «временного» чемпиона WBO в среднем весе пройдет 22 мая по времени Нур-Султана.