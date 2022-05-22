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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы вырубил британца и стал чемпионом мира в весе Головкина

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы стал «временным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Вакантный титул стоял на кону его 12-раундового поединка против британца Дэнни Дигнума, который прошел на вечере бокса в Лас-Вегасе (Невада, США).

Алимханулы сразу же начал прессинговать соперника и уже в первом раунде отправил Дигнума в нокдаун. А во втором британец пропустил мощный удар и оказался в глубоком нокауте.

Обладателем полноценного чемпионского пояса WBO в среднем дивизионе является Деметриус Андраде (31−0, 19 КО), которого организация обязала провести бой с Алимханулы. В случае если американец откажется, казахстанец может получить титул без боя.

Для Алимханулы, не знающего поражений, эта победа стала 12-й в профи и восьмой досрочной. Дигнум же, имеющий 14 выигрышей и восемь нокаутов, проиграл впервые в карьере.

Чемпионом WBA Super, IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО).

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