В детстве Бивол мог переехать в Казахстан, но родители выбрали Россию: мама боксера из Шымкента, а сам он респектует Головкину и казахстанскому боксу

Главной сенсацией в мире бокса стала победа боксера Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом. Россиянин разобрал обидчика Головкина в Лас-Вегасе и развеял миф о непобедимости мексиканца.

Интересно, что Бивол тесно связан с Казахстаном: рассказываем о взаимоотношениях боксера с нашей страной.

В детстве мог переехать в Казахстан, но семья выбрала Россию

Будущий боксер родился в Кыргызстане, в молдавско-корейской семье. Дмитрий начал показывать результаты еще будучи школьником. Для развития карьеры нужен был переезд: семья спортсмена выбирала между Россией и Казахстаном. Отец боксера вспоминал, как созрело решение:

— В какой-то момент тренер Димы сказал, что ему нужно развиваться — а для этого надо уезжать из Кыргызстана. Для нас ведь как тогда было? Выиграл у казаха — выше головы прыгнул. В Казахстане и России, конечно, бокс был совсем на другом уровне. Но у вас пробиться приезжему не казаху по национальности сложно было — тоже надо было себя показывать… В России — то же самое, но, все равно, — не так. Хотя и там мы попадали на такие грабли все равно — однако справились со всем. К тому же в семье нашей ведь не говорили по-казахски… А с Санкт-Петербургом у меня еще теплые воспоминания из молодости были связаны. Так и решили ехать туда.

К слову, Казахстан — не чужая для Бивола страна. Мама спортсмена родом из Шымкента (позже переехала в Кыргызстан), и у Дмитрия есть много родственников на юге страны.

Давно знаком с Головкиным и не собирается выходить против казахстанца

Бивол знаком с GGG больше двадцати лет: отец спортсмена вспоминал, что в семейном архиве спортсмена сохранилась фотография с 1998 (!) года.

— Есть даже фотография, где они с Димой на одном ринге стоят. Он боксировал по старшим юношам, а Дима проводил первые бои, 1998 год, кажется. Там еще случай был смешной: Геннадий отбоксировал не очень хорошо, победу дали парню из Киргизии. Он расстроился, и наш тренер, чтобы Головкин не обижался, взял еще одну медаль и ему отдал. Но Гена отказался брать.

Сам Бивол с уважением относится к Геннадию, но не считает, что похож на казахстанского боксера.

— Возможно, у нас есть похожие черты. Мы можем бить джебы и апперкоты. Но думаю, что мы с Головкиным не очень похожи. У каждого бойца своя скорость, мощь, кондиции. Это соревнования не в скорости, а во всех аспектах. Каждый боец обладает уникальным набором навыков.

К слову, победа над Канело с большой вероятностью лишила Головкина шанса на реванш с мексиканцем. Россиянин даже пошутил после боя над промоутером Эдди Хирном, который должен был организовать реванш: «Извини, Эдди, я сломал твои планы по поводу Головкина и Канело».

Сам Головкин поздравил россиянина с победой, а Бивол в ответ выразил благодарность Геннадию.

— Спасибо Геннадию, мне он нравится как боец и личность, потому что он скромный и многого достиг. Кроме того, он придал уверенности мне и многим восточноевропейским боксерам, помог поверить в себя. Я поддерживаю его поединки с тех пор, как он перешел в профи, я смотрю его бои, мне нравится его стиль.

Видео для Елеусинова оказалось фейком: Бивол записал обращение к своему другу

После боя с Саулем произошел забавный случай: боксер записал видеообращение со словами «Данияр, слушай! Есть, получается, путь от Токмака до Вегаса. Надо пахать».

В соцсетях видео завирусилось, как обращение к казахстанскому боксеру Данияру Елеусинову, олимпийскому чемпиону игр в Рио.

Сам Елеусинов репостнул видео в инстаграм, однако Бивол отметил, что видео адресовано тезке Елеусинова — тренеру национальной сборной Кыргызстана.