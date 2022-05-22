По стопам Головкина. Казахстан получил нового «короля нокаутов»

«Алимханулы улучшил свои шансы в пользу того, чтобы унаследовать трон Геннадия Головкина в качестве “короля нокаутов” от Казахстана, уничтожив Дэнни Дигнума. Последнее десятилетие GGG был безжалостной силой в среднем весе, представляя свою страну на мировой арене.

У Головкина рекорд 42−1−1 (37 КО), и в какой-то момент у него была серия из 23 побед нокаутом.

Однако теперь в среднем весе появился новый казах. Жанибек имеет рекорд 12−0 (8 КО) и серию из шести досрочных побед. Его новый триумф — самый безжалостный из всех.