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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

По стопам Головкина. Казахстан получил нового «короля нокаутов»

Популярный портал Talksport.com отреагировал на победу казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО) над британцем Дэнни Дигнумом (14−1−1, 8 КО) в бою за титул «временного» чемпиона WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Алимханулы улучшил свои шансы в пользу того, чтобы унаследовать трон Геннадия Головкина в качестве “короля нокаутов” от Казахстана, уничтожив Дэнни Дигнума. Последнее десятилетие GGG был безжалостной силой в среднем весе, представляя свою страну на мировой арене.

У Головкина рекорд 42−1−1 (37 КО), и в какой-то момент у него была серия из 23 побед нокаутом.

Однако теперь в среднем весе появился новый казах. Жанибек имеет рекорд 12−0 (8 КО) и серию из шести досрочных побед. Его новый триумф — самый безжалостный из всех.

На данный момент у GGG есть титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе. Пояс WBC принадлежит Джермаллу Чарло, а Деметриус Андраде владеет — WBO", — пишет источник.

Напомним, Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул. Для британца это поражение стало первым в карьере.

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