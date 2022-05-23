Карьере «Канело» вынесли печальный вердикт после поражения Биволу

Промоутер американца Сэмпсон Левковиц на пресс-конференции после досрочной победы Бенавидеса над канадцем Давидом Лемье (43−5, 36 KO): Давид стал новым «временным» чемпионом WBC в суперсреднем весе и является претендентом на бой с мексиканцем.

«Ребята, обращаюсь ко всем вам: пожалуйста, хватит уже фантазировать о “Канело”, — призвал Левковиц. — Он не сделает шаг в направлении боя с реальным чемпионом, с народным чемпионом. Давайте больше не будем говорить о “Канело”. Его не существует.