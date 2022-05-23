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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Карьере «Канело» вынесли печальный вердикт после поражения Биволу

Потенциальному поединку абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО) против экс-чемпиона в этом дивизионе Давида Бенавидеса (26−0, 23 КО) вынесен вердикт, заявив, что поражение может поставить точку на карьере мексиканца, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/canelo/

Промоутер американца Сэмпсон Левковиц на пресс-конференции после досрочной победы Бенавидеса над канадцем Давидом Лемье (43−5, 36 KO): Давид стал новым «временным» чемпионом WBC в суперсреднем весе и является претендентом на бой с мексиканцем.

«Ребята, обращаюсь ко всем вам: пожалуйста, хватит уже фантазировать о “Канело”, — призвал Левковиц. — Он не сделает шаг в направлении боя с реальным чемпионом, с народным чемпионом. Давайте больше не будем говорить о “Канело”. Его не существует.

Он так уныло выглядел (в бою с Дмитрием Биволом — прим. автора), что я вообще не думаю, что он сможет вернуться. Так что, пожалуйста, довольно о нем. Этого не случится, причем, скорее всего, не случится никогда«. “Канело” назвали подходящий срок для реванша с Биволом.

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