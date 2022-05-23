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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» объявил о третьем бое с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес объявил о третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

"В ближайшие несколько дней мы объявим о сентябрьском бое; конечно (в сентябре) он будет против GGG, потому что у нас уже было это соглашение, но я также снова буду драться с Биволом (позже) — приводит слова Альвареса ESPN KnockOut.

Напомним, что о возможности проведения трилогии стало известно еще в начале весны. Для этого Головкину надо было победить японца Риоту Мурату, которого он в итоге нокаутировал, а Альваресу — Бивола.

Ожидается, что третий поединок «Канело» — GGG состоится 17 сентября. Место проведения пока не известно, фаворитом называется Лас-Вегас, где прошли два предыдущих боя боксеров — первый в сентябре 2017-го завершился скандальной ничьей, а второй годом позже — победой мексиканца.

Напомним, что Альварес также является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, в котором, как ожидается, и состоится бой с Головиным. Казахстанец, в свою очередь, является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

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