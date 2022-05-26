«Канело» лишили «короны» перед трилогией с Головкиным. Альварес сделал заявление

«Канело» не согласен с решением понизить его в рейтинге лучших из лучших по версии журнала The Ring: «Говоря по правде, я не знаю их принципов формирования рейтинга. Но по-прежнему чувствую, что именно я — лучший из лучших. Ну, а кто еще в боксе пытается покорить несколько весовых категорий, при этом постоянно то поднимается в весе, то возвращается обратно? Кто еще ставит перед собой самые разные цели и пытается их достичь? Я больше никого такого не вижу».



«А я делал это и продолжаю делать. Рискую всем в стремлении написать свою историю. А ведь я спокойно мог бы боксировать, минимизировав все риски. Ведь я и так уже многого добился. Мне на самом деле нет нужды рисковать. Но я продолжаю это делать. И других таких бойцов в боксе нет. Даже если на какое-то время они и занимают мою позицию. Именно по этой причине я по-прежнему чувствую себя лучшим в мире», — цитирует Альвареса vRINGe.com.