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26 мая, источник: Vesti.kz

Головкина предостерегли перед трилогией с «Канело»

Легендарный мексиканский боксер Марко Антонио Баррера поделился мнением о трилогии своего звездного соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО), сообщает Fightnews.info со ссылкой на его комментарий DAZN.

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Источник: Reuters

«Первые два боя были очень увлекательными, очень яркими, они заставили “Канело” и Головкина показать свой максимум. Многие люди задавались вопросом, кто победил в первом, а затем и втором поединке. В третьем бою не будет никакой стратегии и не останется сомнений в том, кто победит.

«Канело» с начала до конца боя будет заряжен на нокаут, чтобы убедить всех и закрыть трилогию. Все бои рискованные, но в этом случае я думаю, что Головкину необходимо хорошо себя показать. Он здорово смотрелся в бою с Риотой Муратой, не продемонстрировал признаков своего старения. Все сомневались на этот счет, но он выглядел чрезвычайно хорошо. Головкин поймал Мурату левым хуком, и тот отправился на канвас.

Головкин знает, что «Канело» — мобильный боксер, который много бьет по корпусу и контратакует. Ему необходимо найти способ перекрыть путь Альваресу или же он подпустит Сауля к себе. Я думаю, что Сауль будет идти на него, заряжаясь на нокаут, что бы там ни было", — сказал Баррера.

Напомним, что трилогия «Канело» — Головкин состоится 17 сентября.

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