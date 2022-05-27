В США озвучили условие для четвертого боя Головкина с «Канело»

«Головкин наконец-то получил шанс отомстить “Канело” спустя четыре года, и вы можете себе представить, что он и его тренер Джонатон Бэнкс будут использовать все, что они узнали в победном поединке Дмитрия Бивола против мексиканской звезды. Если Головкин хочет прибыльного четвертого боя с “Канело”, он должен победить его на этот раз. В противном случае их соперничество будет покончено в сентябрьском бою», — пишет источник.