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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

В США озвучили условие для четвертого боя Головкина с «Канело»

Автор Boxingnews24.com Макс Шрамм не исключил четвертого боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО) в случае победы GGG осенью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса.

«Головкин наконец-то получил шанс отомстить “Канело” спустя четыре года, и вы можете себе представить, что он и его тренер Джонатон Бэнкс будут использовать все, что они узнали в победном поединке Дмитрия Бивола против мексиканской звезды. Если Головкин хочет прибыльного четвертого боя с “Канело”, он должен победить его на этот раз. В противном случае их соперничество будет покончено в сентябрьском бою», — пишет источник.

Напомним, боксеры встречались в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первая встреча завершилась спорной ничьей, а во второй решением победил Альварес.

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