«Рискую всем»: Альварес вновь дерзко заговорил о реванше с Биволом

Ранее в Лас-Вегасе (США) Бивол победил Альвареса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Мексиканец вправе воспользоваться опцией реванша, прописанной в контракте на этот бой.

«Я все еще чувствую, что я лучший. Назовите мне другого бойца, который пробует себя в других категориях, сбрасывает и набирает вес, хочет добиться разных целей. Никто этого не делал. Я делаю. Я рискую всем, чтобы продолжать творить историю, когда мне уже не нужно ничем рисковать. Я и без того уже очень многого добился», — цитирует Альвареса Boxingscene со ссылкой на DAZN.

Альварес 17 сентября встретится на ринге с казахстанским боксером Геннадием Головкиным и в случае победы в мае следующего года может провести бой-реванш с Биволом.

«Я обязательно попробую еще раз сразиться с Биволом. Я очень конкурентоспособный человек, очень настойчивый. Я пытался набрать вес и выиграть этот титул, но не получилось. Надо быть в гораздо лучшей физической форме, готовиться к 12 раундам. Я извлек уроки», — добавил мексиканец.