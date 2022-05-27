Бивол назвал фаворита третьего боя между Канело и Головкиным

«Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия, — сказал Бивол в интервью “СЭ”. — Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия… Тут на самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он “раз” — и вес не будет гонять. Может быть, он будет как-то повнимательнее что ли. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 кг. Но тут 76 кг, и тут потяжелее удары, и он подумает: “Может стоит меньше пропускать удары?”. Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае».