Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
Чехия
США
Футбол. Кубок России
17:00
Спартак
Динамо
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Каролина
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Канада
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Чехия
61
Все события
Фоторепортажи
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
10:32 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Дэвис защитил титул чемпиона мира

Он выиграл у соотечественника Роландо Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 29 мая. Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Нью-Йорке, он выиграл у соотечественника Роландо Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде.

Дэвис во второй раз защитил титул WBA, который завоевал в 2019 году благодаря победе над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Всего он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, до этого завоевав пояса в весах до 58,96 кг и до 63,5 кг. В послужном списке 27-летнего Дэвиса 27 побед (25 нокаутом), ни одного поражения.

В активе 26-летнего Ромеро 14 побед (12 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира, ранее став обладателем пояса временного чемпиона мира WBA.

 Тарасова: это форменное безобразие, хулиганство и вредительство
Стало известно расписание Гран-при России по фигурному катанию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь