Американский боксер Дэвис защитил титул чемпиона мира

ТАСС, 29 мая. Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Нью-Йорке, он выиграл у соотечественника Роландо Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде.

Дэвис во второй раз защитил титул WBA, который завоевал в 2019 году благодаря победе над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Всего он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, до этого завоевав пояса в весах до 58,96 кг и до 63,5 кг. В послужном списке 27-летнего Дэвиса 27 побед (25 нокаутом), ни одного поражения.