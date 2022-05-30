WBC сделал заявление по Конвенции в Казахстане

Событие, на которое планировалось пригласить звезд профессионального бокса, могло пройти осенью 2022 года.

"С большим сожалением WBC не сможет отпраздновать свою 60-ю Всемирную ежегодную конвенцию в Казахстане, так как это планировалось более двух лет назад.

Suleymen Promotions под руководством своего президента Ибрагима Акдрашева продемонстрировала образцовую подготовку к успешному мероприятию, однако нынешние условия в регионе вынудили WBC отложить нашу конференцию в этой прекрасной стране на будущее.