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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

WBC сделал заявление по Конвенции в Казахстане

Всемирный боксерский совет (WBC) официально отменил 60-ю ежегодную Конвенцию в Казахстане, сообщает официальный сайт организации.

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Событие, на которое планировалось пригласить звезд профессионального бокса, могло пройти осенью 2022 года.

"С большим сожалением WBC не сможет отпраздновать свою 60-ю Всемирную ежегодную конвенцию в Казахстане, так как это планировалось более двух лет назад.

Suleymen Promotions под руководством своего президента Ибрагима Акдрашева продемонстрировала образцовую подготовку к успешному мероприятию, однако нынешние условия в регионе вынудили WBC отложить нашу конференцию в этой прекрасной стране на будущее.

WBC в ближайшее время сообщит точную дату и место проведения этого ежегодного собрания, которое, без сомнения, является самым важным событием, на котором из года в год встречается боксерская семья мира, чтобы продолжать делать бокс лучше", — говорится в сообщении.

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