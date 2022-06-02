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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин или «Канело»? Бивол выбрал лучших боксеров мира

Обладатель титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20−0, 11 КО) считает, что он только на пути к званию лучшего боксера в мире, а не стал им после победы над Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Россиянин назвал несколько кандидатов, которые могли бы претендовать на первое место в мировом рейтинге, но затруднился их сравнить, ведь они между собой не боксировали.

"Явно я не ощущаю, что я первый в рейтинге pound-for-pound. Я на пути, я показал, что могу им быть, но еще доказывать и доказывать. И сейчас особо не было такого, что против меня король pound-for-pound. Ну не то. В каждом весе есть свои чемпионы, не зря есть весовые категории, разделение по этому.

Есть одни из лучших боксеров — тот же Кроуфорд, тот же Спенс. Очень крутые боксеры. Как можно сказать, что Кроуфорд был хуже, чем «Канело»? Они же не боксировали. Тот же Усик, к примеру. Он выиграл у Джошуа в Англии — это же сильно", — цитирует Бивола fightnews.info на подкасте DROZD PODCAST.

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