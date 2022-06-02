Головкин или «Канело»? Бивол выбрал лучших боксеров мира

Россиянин назвал несколько кандидатов, которые могли бы претендовать на первое место в мировом рейтинге, но затруднился их сравнить, ведь они между собой не боксировали.
"Явно я не ощущаю, что я первый в рейтинге pound-for-pound. Я на пути, я показал, что могу им быть, но еще доказывать и доказывать. И сейчас особо не было такого, что против меня король pound-for-pound. Ну не то. В каждом весе есть свои чемпионы, не зря есть весовые категории, разделение по этому.
Есть одни из лучших боксеров — тот же Кроуфорд, тот же Спенс. Очень крутые боксеры. Как можно сказать, что Кроуфорд был хуже, чем «Канело»? Они же не боксировали. Тот же Усик, к примеру. Он выиграл у Джошуа в Англии — это же сильно", — цитирует Бивола fightnews.info на подкасте DROZD PODCAST.