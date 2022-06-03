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20:05 (мск), источник: Газета.Ру

В Челябинске после поединка умер 18-летний боксер

18-летний боксер Ибрахим Хасанов скончался в больнице после турнира в Челябинске, сообщается на официальной странице Федерации бокса Челябинской области «ВКонтакте».

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Источник: Fightingnet Club/YouTube

Региональные соревнования по боксу проходили в Челябинске в конце мая. 18-летний спортсмен попал в больницу после окончания турнира. Врачи на протяжении шести дней боролись за его жизнь.

«На соревнованиях во время награждения боксер почувствовал себя плохо. Врачи на месте оказали первую помощь, после чего его госпитализировали. Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось.

Федерация бокса Челябинской области приносит искренние соболезнования родным и близким скончавшегося боксера Хасанова Ибрахима. Семье спортсмена со стороны боксерской общественности будет оказана необходимая поддержка и помощь», — сказано в сообщении.

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