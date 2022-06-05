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10:31 (мск), источник: ТАСС

Американец Девин Хэйни завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу

В 12-раундовом поединке он победил австралийца Джорджа Камбососа — младшего.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 5 июня. Американец Девин Хэйни стал абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Мельбурне, он выиграл у австралийца Джорджа Камбососа — младшего решением судей.

23-летний Хэйни не знает поражений на профессиональном ринге — 28 побед (15 нокаутом). Он в четвертый раз защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет с 2019 года.

Камбососу-младшему 28 лет, он потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (10 нокаутом). Он не сумел впервые защитить титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и WBC, которые завоевал в прошлом бою в ноябре 2021 года благодаря победе над американцем Теофимо Лопесом решением судей.

Помимо Хэйни, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеют британец Джош Тэйлор (весовая категория до 63,5 кг), американец Джермелл Чарло (до 69,9 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).

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