Реванш Усика и Джошуа перенесен на 20 августа
Бой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19−0) и британским боксером Энтони Джошуа (26−2) перенесен с 23 июля на 20 августа.
Бой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19−0) и британским боксером Энтони Джошуа (26−2) перенесен с 23 июля на 20 августа.
Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Дэн Рафаэль.
«Мне сказали, что новая дата боя Усика и Джошуа — 20 августа. Поединок не состоится 23 июля», — написал Рафаэль.
Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что с датой боя стороны пока не определились, но известно, что бой пройдет в Саудовской Аравии.
В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117−112, 116−112, 115−113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.