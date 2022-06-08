Реванш Усика и Джошуа перенесен на 20 августа

Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Дэн Рафаэль.

«Мне сказали, что новая дата боя Усика и Джошуа — 20 августа. Поединок не состоится 23 июля», — написал Рафаэль.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что с датой боя стороны пока не определились, но известно, что бой пройдет в Саудовской Аравии.