Алимханулы пригрозил нокаутом «Канело»

«В Казахстане каждая моя победа — это праздник, все меня поздравляют. Я рад, что смог принести радость. Честно говоря, я до сих пор не хочу праздновать. Я буду праздновать, когда нокаутирую чемпионов. Я все еще голоден, я ищу чемпионов. Я надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или известный боксер. Я хочу нокаутировать всех звезд бокса. Я нокаутирую [обладателя титула WBC Джермалла] Чарло и [обладателя титула WBO Деметриуса] Андраде. Затем [абсолютного чемпиона в суперсреднем весе] “Канело” и [Дэвида] Бенавидеса», — сказал боксер.