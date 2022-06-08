Текущие события
Футбол. Лига наций
8.06
Шотландия
Армения
20
Футбол. Лига наций
8.06
Ирландия
Украина
01
Футбол. Лига наций
8.06
Уэльс
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
8.06
Бельгия
Польша
61
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
8 июня, источник: Vesti.kz

Алимханулы пригрозил нокаутом «Канело»

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) начнет праздновать свои победы, когда нокаутирует чемпионов. Об этом он заявил в интервью The Ring.

Наверх
Источник: AP 2022

«В Казахстане каждая моя победа — это праздник, все меня поздравляют. Я рад, что смог принести радость. Честно говоря, я до сих пор не хочу праздновать. Я буду праздновать, когда нокаутирую чемпионов. Я все еще голоден, я ищу чемпионов. Я надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или известный боксер. Я хочу нокаутировать всех звезд бокса. Я нокаутирую [обладателя титула WBC Джермалла] Чарло и [обладателя титула WBO Деметриуса] Андраде. Затем [абсолютного чемпиона в суперсреднем весе] “Канело” и [Дэвида] Бенавидеса», — сказал боксер.

Напомним, Алимханулы завоевал титул «временного» чемпиона WBO в среднем весе, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14−1−1, 8 КО).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь