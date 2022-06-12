Казахстанский боксер Нурсултанов нокаутом защитил титул от WBO
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (17−0, 10 КО) защитил титул WBO International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (17−0, 10 КО) защитил титул WBO International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его бой против аргентинца Себастьяна Папески (18−4, 6 КО) стал главным на вечере бокса в Актау.
Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом — казахстанец отправил соперника в мощный нокаут.
Для Нурсултанова эта победа стала 17-й в профи и десятой досрочной. Папески же проиграл в четвертый раз в карьере.