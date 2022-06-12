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12 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Нурсултанов нокаутом защитил титул от WBO

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (17−0, 10 КО) защитил титул WBO International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Его бой против аргентинца Себастьяна Папески (18−4, 6 КО) стал главным на вечере бокса в Актау.
Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом — казахстанец отправил соперника в мощный нокаут.

Для Нурсултанова эта победа стала 17-й в профи и десятой досрочной. Папески же проиграл в четвертый раз в карьере.

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