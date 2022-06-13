«Я вырву твое сердце и разорву его в клочья». Ветеран ММА бросил вызов Майку Тайсону

«Майк, теперь мы все знаем, что произошло, когда мы разговаривали по поводу боя. Я отправил тебе фото с фразой: “Майк, если подерешься со мной, я вырву твое сердце и разорву его в клочья”. И мое предложение по-прежнему в силе.



Послушай, хватит бегать. Ты и я, а также двое лучших моих и твоих бойцов встретятся по правилам бокса. Ведь ты слишком напуган, чтобы выходить один. Я дотянусь до всех вас, засранцы. Таков мой вызов, ты знаешь мой возраст. Сражайся со мной. Или моей командой», — сказал Сапп на видео, опубликованном в социальных сетях.