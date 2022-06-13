«Я вырву твое сердце и разорву его в клочья». Ветеран ММА бросил вызов Майку Тайсону
Американский боец ММА Боб Сапп бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.
Американский боец ММА Боб Сапп бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.
«Майк, теперь мы все знаем, что произошло, когда мы разговаривали по поводу боя. Я отправил тебе фото с фразой: “Майк, если подерешься со мной, я вырву твое сердце и разорву его в клочья”. И мое предложение по-прежнему в силе.
Послушай, хватит бегать. Ты и я, а также двое лучших моих и твоих бойцов встретятся по правилам бокса. Ведь ты слишком напуган, чтобы выходить один. Я дотянусь до всех вас, засранцы. Таков мой вызов, ты знаешь мой возраст. Сражайся со мной. Или моей командой», — сказал Сапп на видео, опубликованном в социальных сетях.
Саппу 48 лет, Тайсону в этом месяце исполнится 56.