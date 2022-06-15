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15 июня, источник: Vesti.kz

Канат Ислам возвращается после первого поражения в карьере. Подробности

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (28−1, 22 KO) готовится к возвращению на ринг в США после первого поражения в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

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По информации источника, казахстанец тренируется в Окснарде (Калифорния) под руководством своего старого наставника Роджера Ромы. Следующий поединок Ислама намечен на лето этого года. В данный момент ведутся переговоры по дате и сопернику.

Напомним, что Ислам в последнем бою в феврале решением судей (95−95, 96−94, 97−93) уступил британцу Джимми Келли (26−2, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе, прошедшем в Плант-Сити (штат Флорида, США). Это поражение стало первым в его карьере.

Между тем обидчик казахстанца после этого встретился с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (40−0, 32 KO) и был нокаутирован в пятом раунде.

Стоит отметить, что поединок прошел в суперсреднем весе.

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