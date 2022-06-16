Тайсон Фьюри дал прогноз на предстоящий бой Усика и Джошуа

"Даже если их бой состоится в моем городе, я все равно не приду смотреть на то, как дерутся два бомжа, — приводит слова Джошуа издание talkSPORT. — Если хотите увидеть, как дерется настоящий мужчина, готовьте полмиллиарда.

Джошуа снова проиграет. Если только он не притащит свою жирную задницу ко мне и не позволит мне его тренировать, я не вижу, как он победит Усика. Я говорил то же самое перед их первым боем. Джошуа проиграет, и затем придется заплатить 500 миллионов, чтобы «Цыганский король» вернулся".

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28−3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Усик и Джошуа должны провести реванш в Саудовской Аравии в конце августа.