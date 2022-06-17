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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Майк Тайсон рассказал подробности избиения пассажира в самолете

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о подробностях избиения пассажира в самолете авиакомпании JetBlue. Его слова приводит The Sun.

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Источник: AFP 2022

«Дерьмо случается. Я был не прав, этого не должно было случиться. Я просто повел себя, как избалованный ребенок», — заявил экс-спортсмен. Он подчеркнул, что был разозлен, так как находился под действием наркотиков и чувствовал себя уставшим. Тайсон добавил, что не хотел причинить никому боль.

Об инциденте, произошедшем на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, сообщалось 21 апреля. Перед вылетом Тайсон фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить со бывшим боксером, чем разозлил его. Тайсон нанес пассажиру несколько ударов по лицу, а после покинул самолет.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987-го по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

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