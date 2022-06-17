Поветкин назвал условие возвращения на ринг

«Посмотрю. В жизни все бывает. Может быть еще и соберусь. Хочется, если честно», — заявил Поветкин. 42-летний россиянин также подчеркнул, что не считает свою карьеру окончательно завершенной.

13 июня прошлого года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Российский тяжеловес сослался на проблемы со здоровьем.