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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Поветкин назвал условие возвращения на ринг

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что может вернуться на ринг, если позволит здоровье. Условие возобновления карьеры спортсмен назвал в беседе с РИА Новости.

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Источник: Reuters

«Посмотрю. В жизни все бывает. Может быть еще и соберусь. Хочется, если честно», — заявил Поветкин. 42-летний россиянин также подчеркнул, что не считает свою карьеру окончательно завершенной.

13 июня прошлого года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Российский тяжеловес сослался на проблемы со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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