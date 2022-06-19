Казахстанская боксерша Сатыбалдинова одержала победу в титульном бою

Бой был запланирован на шесть раундов и продлился всю дистанцию. Казахстанка прессинговала соперницу и в итоге выиграла единогласным решением судей.

Для Сатыбалдиновой эта победа стала шестой в профи при двух поражениях и одной ничьей.

Павилус же проиграла в шестой раз, имея также на счету три выигрыша и ничью.

Отметим, что до этого Сатыбалдинова не выходила на профи-ринг три года. Ее предыдущий поединок состоялся в июле 2019 года, тогда она потерпела второе поражение в карьере.