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07:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за три чемпионских пояса

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский боксер Артур Бетербиев взял верх над американцем Джо Смитом-младшим в объединительном поединке за три чемпионских титула в полутяжелом весе.

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Схватка прошла на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой Бетербиева техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, россиянин сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а также отобрал у Смита-младшего титул Всемирной боксерской организации (WBO).

После победы Бетербиев заявил, что хочет драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. «Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — сказал он.

На профессиональном уровне Бетербиев одержал 18 побед (все — нокаутами) в 18 боях. У Смита-младшего за карьеру 28 побед и четыре поражения.

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