Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за три чемпионских пояса

Схватка прошла на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой Бетербиева техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, россиянин сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а также отобрал у Смита-младшего титул Всемирной боксерской организации (WBO).

После победы Бетербиев заявил, что хочет драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. «Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — сказал он.