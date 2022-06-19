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11:34 (мск), источник: ТАСС

Боксер Бетербиев может провести поединок против Альвареса

В воскресенье российский спортсмен объединил три титула чемпиона мира.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в команде спортсмена.

«Потенциальный бой против Сауля Альвареса рассматривается. Это один из вариантов», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего техническим нокаутом во втором раунде и объединил чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг.

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