Боксер Бетербиев может провести поединок против Альвареса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в команде спортсмена.

«Потенциальный бой против Сауля Альвареса рассматривается. Это один из вариантов», — сказал собеседник агентства.