Боксер Бетербиев может провести поединок против Альвареса
В воскресенье российский спортсмен объединил три титула чемпиона мира.
В воскресенье российский спортсмен объединил три титула чемпиона мира.
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в команде спортсмена.
«Потенциальный бой против Сауля Альвареса рассматривается. Это один из вариантов», — сказал собеседник агентства.
В воскресенье Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего техническим нокаутом во втором раунде и объединил чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг.