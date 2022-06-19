Бетербиев вынес соперника за два раунда — Смит еле стоял на ногах. Боксера из России вывели в США под флагом Канады

Артур Бетербиев — лучший боксер России последних лет. В 2017 году он забрал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе, побив Энрико Келлинга. В 2019-м Бетербиев завоевал второй пояс — по версии WBC. Это удалось благодаря победе над украинцем Александром Гвоздиком. Последние три года Артур защищал два трофея разом, а сегодня получил возможность забрать в коллекцию и третий.

Накануне в Нью-Йорке состоялся бой Артура Бетербиева с американцем Джо Смитом, чемпионом по версии WBO. Этого человека вы можете помнить по его знаковой победе над Бернардом Хопкинсом (2016 года) и поражению от Дмитрия Бивола (2019 год). В прошлом апреле Смит побил россиянина Максима Власова и завладел поясом WBO. К сегодняшнему бою с Бетербиевым Джо подошел, успев однажды защитить свой титул. Всего же победная серия Смита к поединку с Артуром составляла четыре поединка.

Бетербиев подошел к бою со Смитом на серии 17 побед, и все были одержаны нокаутом. Не так давно, в марте 2021-го Артур вернулся после полуторогодовалого простоя, связанного с последствиями перенесенного ковида. Сперва чеченец, проживающий в Канаде, побил немца Адама Дайнеса на московском вечере бокса. А позднее, в прошлом декабре Бетербиев расправился с крепким американцем Маркусом Брауном.

Поединок со Смитом обещал стать для Бетербиева самым важным в карьере. Во-первых, он получил уникальную возможность собрать три пояса (больше единовременно не было ни одного россиянина в истории). А во-вторых, в случае победы Артур выходил на поединок за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе с Дмитрием Биволом, у которого во владении находится пояс от WBA.