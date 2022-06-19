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17:48 (мск), источник: Sports.Ru

Украинский боксер Редкач показал фото с россиянином Биволом: «Нужно разделять спорт и политику»

Украинский боксер Иван Редкач опубликовал фотографию с чемпионом WBA в полутяжелом весе из России Дмитрием Биволом.

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Источник: Соцсети

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается вне политики. Так усердно, как трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится… Только если потеет при счете госбюджета в своих карманах», — написал Редкач в соцсетях.

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