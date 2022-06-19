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19 июня, источник: Газета.Ру

Реванш между украинцем Усиком и британцем Джошуа пройдет 20 августа

Реванш за чемпионский пояс в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

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Источник: Reuters

Сообщается, что поединок состоится в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117−112, 116−112, 115−113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

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