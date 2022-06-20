Официально подтвержден следующий бой казахстанского супертяжа-нокаутера

31-летний казахстанец проведет 23 июня поединок в Буэнос-Айресе. Его соперником станет 25-летний местный боксер Кевин Николас Эспиндола (7−3, 2 КО). Это будет первый бой Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum.

Бой тяжеловесов станет одним из четырех поединков, который пройдет в десятираундовом формате. В последнем поединке Дычко досрочно в Нур-Султане выиграл бой у россиянина Александра Устинова.