Драку заказываем: состоится ли чемпионский бой Бетербиева и Бивола

Артур Бетербиев заявил о готовности драться еще с одним российским боксером Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Это стало возможным, после того как в эти выходные он уверенно победил американца Джо Смита. Теперь у уроженца Хасавюрта 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, причем все — нокаутом. И что самое главное, Бетербиев объединил чемпионские звания по трем версиям — IBF, WBC, WBO. А Дмитрий Бивол владеет титулом по версии WBA. Таким образом, победитель их потенциального боя становится обладателем сразу четырех чемпионских поясов в полутяжелом весе. Насколько реально проведение такого яркого и значимого боя — разбирались «Известия».

Трудные переговоры

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Бетербиева, предположил, что следующим соперником Артура станет Энтони Ярд. Британец присутствовал на бое россиянина с Джо Смитом и тем самым дал понять зрителям, промоутеру, телевидению, что хочет стать оппонентом Бетербиева. Называется и предполагаемая дата их поединка — 22 октября в Лондоне.

30-летний Ярд уже претендовал на титул чемпиона мира в этом весе в 2019 году, но проиграл в Челябинске Сергею Ковалеву. После этого Энтони выиграл четыре боя из пяти, уступив Линдону Артуру, а затем взяв у него реванш. Эксперты уверены, что у Ярда ненамного больше шансов, чем у Смита, но британец в качестве живого и настроенного претендента гораздо лучше, чем Бивол в непонятно насколько отдаленном будущем.

Дмитрию в качестве соперника рисуют Зурдо Рамиреса. Кроме того, у них с Бетербиевым контракты с разными медиаплатформами (ESPN и DAZN соответственно). Это вопрос решить не так просто. Например, Арум четко дал понять, что Биволу и его промоутеру Эдди Хирну придется согласиться провести бой на ESPN. Вряд ли сторона Бивола легко на это пойдет.

При этом у обоих боксеров есть желание встретиться друг с другом. И это может сыграть определяющую роль.

С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира. Артур Бетербиев

Бивол, который в мае победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57−2), также высказал свою максимальную заинтересованность в идее объединить пояса.

— Мой следующий бой? Этот вопрос на паузе, — отметил ранее «Известиям» Дмитрий Бивол. — Ждем реакции от команды «Канело». У них есть время потребовать реванш. Так что строить дальнейшие планы мне смысла нет — возможный реванш их нарушит. Конечно, как боксер я мечтаю идти вперед, меня интересуют титульные бои. Ради моего душевного удовлетворения я всегда выберу титульный поединок, а не денежный. Бетербиев? Как я понял, прежде он должен встретиться с Энтони Ярдом. Так что именно как следующий мой бой с Артуром маловероятен, но хотелось бы.

Видимо, для начала Бетербиеву все-таки придется разобраться с Ярдом, а Биволу провести реванш с Саулем «Канело» Альваресом или Зурдо Рамиресом. Российский сопромоутер Бивола Андрей Рябинский уже выразил готовность взяться за организацию боя с Бетербиевым. Но речь, похоже, идет про начало 2023 года. Основным возможным местом проведения называется Екатеринбург.

Техника или сила

Эксперты считаю, что бой Бетербиев — Бивол может стать поединком года в мировом боксе.

Дмитрий Бивол в поединке с Саулем Альваресем | Источник: Reuters

— Такой бой стопроцентно вызовет интерес во всем мире, — заявил «Известиям» чемпиона мира по версии WBC (2014−2016) Григорий Дрозд. — Артур Бетербиев — сегодня единственный действующий чемпион мира, у которого 100% побед нокаутом. Бивол недавно победил Альвареса, про которого все говорили, что его нельзя превзойти по очка. Так что их объединительный бой ждут с огромным нетерпением. Думаю, где бы он ни состоялся, билеты на него раскупят за считаные часы. А платформы заработают хорошие деньги на платных просмотрах.

Дрозд не стал называть фаворита возможного боя российских боксеров. Зато это сделал олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко.

— В ближайшее время сделать такой бой актуально, думаю стороны найдут компромисс, — подчеркнул «Известиям» Евгений Тищенко. — Бой за объединенного чемпиона вызовет интерес во всем мире, особенно в России. На мой взгляд, Бивол будет фаворитом. Мне больше импонирует его стиль бокса, но Бетербиев обладает мощным нокаутирующим ударом. Он может закончить бой в любой момент, нивелировав преимущество соперника в технике.

Отметим, что оба боксера, которые сейчас находятся на вершине олимпа, не становились олимпийскими чемпионами. Бивол в 24 года перешел в профессионалы, в любительском боксе его высшее достижение — серебро Универсиады в Казани. Бетербиев выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира в 2009 году, но с главным стартом четырехлетия ему не везло. В 2008 году он уступил в ⅛ финала китайцу Чжану Сяопину, а в 2012 в ¼ финала украинцу Александру Усику. Оба его оппонента впоследствии стали чемпионами мира.