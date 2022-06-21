Геннадий Головкин вошел в топ самых опасных панчеров профи-бокса

«GGG когда-то хвастался серией из 23 нокаутов и имеет коэффициент нокаутов 84 процента. На протяжении многих лет ему удавалось классно побеждать своих противников, а его последняя досрочная победа была в апреле против Риоты Мураты», — пишут СМИ.