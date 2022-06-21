Загитову пригласили на тренировку женской сборной России по боксу
Главный тренер женской сборной России отметил, что члены команды были бы рады общению со столь именитой спортсменкой.
Главный тренер женской сборной России отметил, что члены команды были бы рады общению со столь именитой спортсменкой.
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер национальной команды Альберт Муталибов.
«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья, — сказал Муталибов. — Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги».
Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать боксерский поединок между Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.
«Это было бы здорово и позитивно. Девочки сборной, думаю, были бы рады общению со столь именитой спортсменкой», — добавил собеседник агентства.