Загитову пригласили на тренировку женской сборной России по боксу

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья, — сказал Муталибов. — Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги».