Головкин и Алимханулы узнали позиции в рейтинге WBO

Головкин вошел в топ-15 во втором среднем весе и занимает второе место. Лидирует в этом дивизионе британец Зак Паркер, а чемпионом является Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО). Спарринг-партнер «Канело» Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО) занимает восьмое место в этом дивизионе.

Напомним, что третий бой между GGG и «Канело» состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от Дмитрия Бивола (20−0, 11 КО), а Головкин в апреле одолел японца Риоту Мурату (16−3, 13 КО).

В среднем весе Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО), занимавший вторую позицию, покинул топ-15, став «временным» чемпионом по версии WBO.

Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул «временного» чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14−1−1, 8 КО). Сейчас он главный претендент на полноценный титул.