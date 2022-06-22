Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин — «Канело»

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Их бой пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США). Об этом официально было объявлено несколько часов назад.

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя, информировала о том, что билеты поступят в предварительную продажу 24 июня, а с 27-го они станут доступны в общей продаже. Самые дешевые будут реализовываться от 305 долларов.