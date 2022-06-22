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22 июня, источник: Vesti.kz

Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой Головкин — «Канело»

Стала известна стоимость самого дешевого билета на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

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Их бой пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США). Об этом официально было объявлено несколько часов назад.

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя, информировала о том, что билеты поступят в предварительную продажу 24 июня, а с 27-го они станут доступны в общей продаже. Самые дешевые будут реализовываться от 305 долларов.

Два предыдущих боя соперников прошли также на T-Mobile Arena и обернулись скандальными решениями судей — в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.

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