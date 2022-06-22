Загитова проведет показательный бой с олимпийским чемпионом по боксу Батыргазиевым 25 июня

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 25 июня проведет показательный бой по боксу против олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева. Об этом ТАСС в среду сообщили организаторы мероприятия.

Бой пройдет в рамках мастер-классов на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Алина Загитова проведет показательный бой по боксу против Альберта Батыргазиева 25 июня. Это даже скорее не показательный бой, а спарринг. Он пройдет в рамках мастер-классов», — сообщили ТАСС организаторы.

Загитовой 20 лет, она является победительницей Олимпиады 2018 года, чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года.