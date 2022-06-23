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10:47 (мск), источник: Sport24

Джошуа: В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен все изменить

Британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя-реванша с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

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Источник: AP 2022

«В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен принять то поражение, как мужчина. Считаю себя ответственным за это. Я из тех, кто может признать, когда оказался не прав и держать голову высоко, когда прав.

В сентябре Усик оказался лучше. Теперь я должен все изменить. Я не люблю все усложнять, потому что суть гениальности — это простота. Иногда, если вы будете упрощать вещи, то сможете добиться больших результатов», — приводит слова Джошуа Boxing 247.

Повторный поединок между британцем и украинцем состоится в Саудовской Аравии 20 августа. Первый бой между Джошуа и Усиком состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой украинца единогласным решением судей. Теперь Александр является чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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