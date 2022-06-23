Джошуа: В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен все изменить

«В первом бою Усик надрал мне зад. Я должен принять то поражение, как мужчина. Считаю себя ответственным за это. Я из тех, кто может признать, когда оказался не прав и держать голову высоко, когда прав.



В сентябре Усик оказался лучше. Теперь я должен все изменить. Я не люблю все усложнять, потому что суть гениальности — это простота. Иногда, если вы будете упрощать вещи, то сможете добиться больших результатов», — приводит слова Джошуа Boxing 247.