Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер обсуждают реванш (FightHype)
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер начали переговоры о реванше, как сообщает FightHype.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер начали переговоры о реванше, как сообщает FightHype.
Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.
После этого Конор вернулся к ММА, где провел несколько боев. Мейвезер же затем участвовал только в выставочных боях.