Головкин и «Канело» провели первую дуэль взглядов перед трилогией

Боксеры в рамках пресс-тура, посвященного третьему бою, поучаствовали в пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.

Третий бой Головкина и «Канело» пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.