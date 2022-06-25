Головкин и «Канело» провели первую дуэль взглядов перед трилогией
Казахстанец Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) впервые встретились с сентября 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) впервые встретились с сентября 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры в рамках пресс-тура, посвященного третьему бою, поучаствовали в пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.
Боксеры более минуты смотрели друг другу в глаза, не отводя взгляд.
Третий бой Головкина и «Канело» пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.