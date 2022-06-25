Канело сделал угрожающее заявление в адрес Головкина

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«Канело говорит, что будет последним соперником GGG в его карьере. Планирует отправить его на пенсию», — цитирует слова мексиканца обозреватель The Athletic Грег Розенштейн.

Отметим, что соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Они выступили на пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.