Канело сделал угрожающее заявление в адрес Головкина
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) сделал громкое заявление перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) сделал громкое заявление перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Канело говорит, что будет последним соперником GGG в его карьере. Планирует отправить его на пенсию», — цитирует слова мексиканца обозреватель The Athletic Грег Розенштейн.
Отметим, что соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Они выступили на пресс-конференции в Лос-Анджелесе и провели дуэль взглядов.
Третий бой Головкина и Канело пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.