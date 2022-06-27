Головкин сделал громкое заявление о третьем боем с «Канело»

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Боксер выступил на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Нью-Йорке. Перед этим Головкин и «Канело» провели дуэль взглядов.

«Приятно находится здесь, имея в качестве оппонента “Канело”. Это выдающийся бой для нас и для мира бокса. Я не отказывался от своих слов. У нас есть 17 сентября, когда мы закроем всю эту тему и решим все вопросы. Сказанное и недосказанное будет сделано», — заявил Головкин.