Головкин сделал громкое заявление о третьем боем с «Канело»
Казахстанец Геннадий Головкин высказался о третьем бое с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Геннадий Головкин высказался о третьем бое с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксер выступил на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Нью-Йорке. Перед этим Головкин и «Канело» провели дуэль взглядов.
«Приятно находится здесь, имея в качестве оппонента “Канело”. Это выдающийся бой для нас и для мира бокса. Я не отказывался от своих слов. У нас есть 17 сентября, когда мы закроем всю эту тему и решим все вопросы. Сказанное и недосказанное будет сделано», — заявил Головкин.
«Каждый боксер старается добиться победы. Тем более над таким соперником. У нас есть нерешенные вопросы», — добавил он. «Однозначно, я гарантирую что буду лучше самого себя в этот день. Покажу все что умею и могу это будет лучшая версия меня», — резюмировал GGG.