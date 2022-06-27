Текущие события
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин сделал громкое заявление о третьем боем с «Канело»

Казахстанец Геннадий Головкин высказался о третьем бое с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Боксер выступил на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Нью-Йорке. Перед этим Головкин и «Канело» провели дуэль взглядов.

«Приятно находится здесь, имея в качестве оппонента “Канело”. Это выдающийся бой для нас и для мира бокса. Я не отказывался от своих слов. У нас есть 17 сентября, когда мы закроем всю эту тему и решим все вопросы. Сказанное и недосказанное будет сделано», — заявил Головкин.

«Каждый боксер старается добиться победы. Тем более над таким соперником. У нас есть нерешенные вопросы», — добавил он. «Однозначно, я гарантирую что буду лучше самого себя в этот день. Покажу все что умею и могу это будет лучшая версия меня», — резюмировал GGG.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь