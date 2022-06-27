«Канело» заявил о ненависти перед трилогией с Головкиным

«Я всегда уважаю своего соперника, когда он уважает меня, так? Но мне не надо делать это только из-за того, чтобы продать PPV. Мне это не нравится. Я всегда уважаю своих соперников, но в этот раз все по-другому. Но я такой, какой я есть. Я не пытаюсь быть другим, именно поэтому и говорю все это. Как я уже говорил, я ненавижу таких людей. Но сейчас пресс-конференция и интервью закончатся, и я пойду в зал, готовиться на сто процентов, как зверь! Я просто хочу драться», — сказал «Канело».